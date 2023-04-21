Комиссаров счёл назначение Котюкова врио главы Красноярского края победой РАНХиГС

Тот факт, что президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края, это "ещё одна профессиональная победа Президентской академии". Так это назначение прокомментировал и.о. ректора РАНХиГСАлексей Комиссаров.

"Выпускники программы кадрового управленческого резерва востребованы как на госслужбе, так и в бизнесе, и в социальной сфере. Назначение Михаила Котюкова главой Красноярского края – ещё одна профессиональная победа Президентской академии", — приводит его слова пресс-служба академии.

Комиссаров отметил. Что программы ВШГУ помогают управленцам работать ещё эффективнее в интересах россиян, строить связи с коллегами для совместной реализации проектов.

"Михаил хорошо знаком со спецификой Красноярского края, уверен, что интеграция в рабочий процесс будет быстрой и продуктивной", – отметил и.о. ректора Президентской академии.