Бразильский футболист Карвальо обещал семье и друзьям чемодан русской водки

Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что планирует купить отдельный чемодан для перевозки домой водки из России. Его комментарий приводит портал Sport24.

По словам бразильца, его семья и друзья "обожают русскую водку", хотя сам он предпочитает сладкую газировку и может пить её литрами.

"Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку <...> Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придётся купить для водки отдельный чемодан!" — сказал Карвальо.