КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 11:40

Бразильский футболист Карвальо обещал семье и друзьям чемодан русской водки

Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что планирует купить отдельный чемодан для перевозки домой водки из России. Его комментарий приводит портал Sport24.

По словам бразильца, его семья и друзья "обожают русскую водку", хотя сам он предпочитает сладкую газировку и может пить её литрами.

"Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку <...> Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придётся купить для водки отдельный чемодан!" — сказал Карвальо.

Футболист добавил, что из каждой поездки старается привезти несколько бутылок спиртного, но сейчас он в России, "так что уехать без водки точно не получится".

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Также в начале апреля стало известно, что бывший футболист сборной России Марио Фернандес хочет вернуться в ЦСКА. А уже 21-го числа он расторг соглашение с бразильским "Интернасьоналом".

Обложка ©

Getty Images / Dmitry Korotayev / Epsilon

Ирина Фальке
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