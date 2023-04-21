Бразильский футболист Карвальо обещал семье и друзьям чемодан русской водки
Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что планирует купить отдельный чемодан для перевозки домой водки из России. Его комментарий приводит портал Sport24.
По словам бразильца, его семья и друзья "обожают русскую водку", хотя сам он предпочитает сладкую газировку и может пить её литрами.
"Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку <...> Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придётся купить для водки отдельный чемодан!" — сказал Карвальо.
Футболист добавил, что из каждой поездки старается привезти несколько бутылок спиртного, но сейчас он в России, "так что уехать без водки точно не получится".
Также в начале апреля стало известно, что бывший футболист сборной России Марио Фернандес хочет вернуться в ЦСКА. А уже 21-го числа он расторг соглашение с бразильским "Интернасьоналом".
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