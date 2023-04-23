Тайны подземки: Пять удивительных находок, обнаруженных при строительстве метро Москвы Часто можно услышать, что метро Москвы представляет собой параллельный мир. Некоторые артефакты, найденные при строительстве, заставляют думать, что это отнюдь не метафора. 22 апреля, 23:40 Строительство метро в Москве, 1984 год. Обложка © ТАСС / Виктор Будан

Первый проект по строительству Московского метрополитена был предложен в 1875 году, но в силу разных обстоятельств и споров его реализация была отложена. В 1935-м была открыта первая линия — Сокольническая. Сейчас метро Москвы состоит из четырнадцати линий. Во время рытья тоннелей строителям попадались удивительные, а подчас и жуткие находки.

"Проклятый старый дом" на "Боровицкой"

В 1985 году на месте перехода со станции "Боровицкая" к станции "Библиотека им. Ленина" на глубине шести метров был обнаружен дом из красного кирпича, предположительно, середины XVI века. Возможно, он был частью Опричного двора Ивана Грозного.

Дерево народов СССР на станции метро "Боровицкая". Фото © Wikipedia

Время его пощадило, и даже внутреннее убранство сохранилось в первозданности, позволив историкам реконструировать быт хозяев дома. По данным краеведов, раньше он располагался на территории Старого Ваганькова, которое вскоре влилось в состав Москвы. На вопрос, почему дом ушёл под землю, так и не нашлось ответа, ведь никаких особых катаклизмов в XVIII веке (тогда, по данным исследований, он и ушёл под землю) в той местности не зафиксировано. Сначала дом выполнял функцию музея, но после ряда паранормальных эпизодов, которые вызывали у работников метро панические атаки, дом решено было снести и поднять его обломки на поверхность. После этого "чудеса" прекратились. Скептики называют это совпадением, суеверные же с опаской ёжатся при упоминании о доме.

Схема метро Москвы

За всю историю Москвы официально было зафиксировано более 100 кладов, найденных в исторических пределах города. И ещё около двухсот — в Подмосковье. Число тайников, которые так и не удалось откопать, исчисляется тысячами. Столичные диггеры отмечают, что практически на всех крупных станциях московского метро остались такие тайники, однако входы к ним либо залиты бетоном, либо завалены землёй и заварены металлом.

Найденные в центре Москвы монеты XIX–XX веков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Один из кладов был обнаружен в районе Климентовского переулка в 1970 году. Как это было? При строительстве станции метро "Новокузнецкая" рабочие нашли большой мешок с почти 20 тысячами серебряных монет, датируемых не позднее 1696 года (эпоха царя Михаила Фёдоровича и Петра I). На что советское правительство истратило такое богатство, неизвестно, можно лишь предполагать, что средства пошли на государственные нужды. С 90-х годов сохранилась легенда, что "закладки" остались на каждой из станций Кольцевой линии и практически на всех конечных: как на юге, так и на востоке и севере, куда расширялась линия метро.

Золото царской России

Ещё один клад попался строителям в 2014 году при строительстве станции "Румянцево" Сокольнической линии. Находка представляла собой три медных сосуда, набитых монетами из золота и серебра, ожерельями, произведениями московских и европейских ювелиров. Историки установили, что клад датируется XVI–XVII веками. Сейчас он находится под охраной государства.

Сколько снарядов нашли при строительстве метро

Количество снарядов времён ВОВ, обнаруженных в Москве, давно перевалило за тысячу (в 2010-м было зафиксировано 916). И такие находки, если внимательно посмотреть местные новости, продолжают попадаться при строительстве тех или иных объектов.

В августе 2016 года при строительстве Солнцевской линии метро (а точнее — станции "Раменки") в районе Мичуринского проспекта рабочие нашли 122-миллиметровый снаряд. Работы на время приостановили, эвакуировав строителей. Снаряд изъяли сапёры, обезвредили его на полигоне. В феврале 2023-го при строительстве станции метро "ЗИЛ" Троицкой линии также обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны. Его также обезвредили.

Подземные сооружения Москвы

Не только кладами и снарядами славится московская подземка, но и глубокими катакомбами, о которых сложены тысячи легенд. Подземные катакомбы города начали строить чуть ли не с момента его основания. Некоторое время такие подземки соединяли между собой удельные княжества. Некоторая часть лабиринтов и тоннелей возведена при Иване Грозном.

Обнаруженная тайная комната у основания Китайгородской стены. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Много разговоров о "станциях-призраках". К примеру, своды метрополитена таят под собой как минимум четыре закрытые станции: "Советскую" на Замоскворецкой линии, "Первомайскую" на Арбатско-Покровской, "Калужскую" в здании депо на Калужско-Рижской и "Волоколамскую" на Таганско-Краснопресненской ветке. Некоторые дотошные исследователи, по слухам, натыкались на гигантских крыс, кости и даже на призраков. Впрочем, тут единого мнения нет — обусловлено ли это мистической аурой подземки, либо это обыкновенные галлюцинации.

Известно также, что в советские времена помимо известных веток и станций существовали секретные, многие из которых сейчас запечатаны. По слухам, диггерам удалось обнаружить линию метро от нового здания Министерства обороны РФ на Знаменке до "Лаборатории измерений и испытаний Метрополитена" в Тропарёве-Никулине.

Что-то подсказывает, что 90% своих тайн московское метро упорно скрывает. Да и не каждый отважится "копнуть поглубже", особенно учитывая, что метро — это всё-таки не музей старины и не "комната страха", а стратегический объект.

Авторы Евгений Жуков