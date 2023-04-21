КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 13:46

Гендиректор Duracell Russia подтвердил уход бренда из России

Гендиректор компании по производству батареек Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма об уходе бренда из РФ в ближайшем будущем. Дополнительных комментариев глава организации не предоставил, но отметил, что компания хочет сохранить свои экологические проекты.

"Это подлинное письмо. <...> Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали", заявил Коротаев телеграм-каналу "Подъём".

В тексте письма говорится, что российскому филиалу предстоит урегулировать не выполненные в настоящее время заказы. Гендиректор Duracell Russia также заявил, что компания расторгнет все коммерческие контракты в России и продаст запасы продукции, после чего прекратит продажи.

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Уход ряда западных компаний с российского рынка всё же не стал катастрофой, потому что россияне стали покупать товары ушедших брендов у частников. Например, на "Авито" количество предложений от таких продавцов за год выросло до 13 тысяч, соответственно, резко вырос и спрос.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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