МИД выступил за наращивание тактического ракетного потенциала, в том числе для защиты Калининграда
Посол Машков: США наращивают ракетные вооружения ради превосходства над Россией
Наращивание ракетных вооружений со стороны США нацелено на превосходство над Россией и Китаем. Такое мнение высказал в пятницу посол по особым поручениям российского МИДа Григорий Машков в интервью изданию "Международная жизнь".
По его словам, европейский и азиатский вектора длительного военного противостояния с консолидированным западным миром прослеживаются уже довольно давно.
"Наращивание вооружений, прежде всего ракетных, США и их союзниками, нацелено на достижение глобального превосходства над потенциальными "соперниками", — отметил дипломат.
При этом Машков акцентировал внимание на необходимость наращивания Россией тактического ракетного потенциала, повышении эффективности его применения. А накапливать запасы ракетных вооружений, по его словам, нужно заблаговременно.
"Это необходимо для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО", — подчеркнул представитель МИД.
Напомним, в ночь на 12 апреля ракетные войска стратегического назначения России осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Позже Минобороны РФ опубликовало видео запуска МБР.
LIFE / Владимир Суворов