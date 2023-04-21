КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 15:53

МИД выступил за наращивание тактического ракетного потенциала, в том числе для защиты Калининграда

Посол Машков: США наращивают ракетные вооружения ради превосходства над Россией

Наращивание ракетных вооружений со стороны США нацелено на превосходство над Россией и Китаем. Такое мнение высказал в пятницу посол по особым поручениям российского МИДа Григорий Машков в интервью изданию "Международная жизнь".

По его словам, европейский и азиатский вектора длительного военного противостояния с консолидированным западным миром прослеживаются уже довольно давно.

"Наращивание вооружений, прежде всего ракетных, США и их союзниками, нацелено на достижение глобального превосходства над потенциальными "соперниками", — отметил дипломат.

При этом Машков акцентировал внимание на необходимость наращивания Россией тактического ракетного потенциала, повышении эффективности его применения. А накапливать запасы ракетных вооружений, по его словам, нужно заблаговременно.

"Это необходимо для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО", подчеркнул представитель МИД.

Рябков: РФ уведомила США о запуске баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

Рябков: РФ уведомила США о запуске баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

Напомним, в ночь на 12 апреля ракетные войска стратегического назначения России осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Позже Минобороны РФ опубликовало видео запуска МБР.

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LIFE / Владимир Суворов

Марина Калегина
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