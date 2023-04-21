МИД выступил за наращивание тактического ракетного потенциала, в том числе для защиты Калининграда

Наращивание ракетных вооружений со стороны США нацелено на превосходство над Россией и Китаем. Такое мнение высказал в пятницу посол по особым поручениям российского МИДа Григорий Машков в интервью изданию "Международная жизнь".

По его словам, европейский и азиатский вектора длительного военного противостояния с консолидированным западным миром прослеживаются уже довольно давно.

"Наращивание вооружений, прежде всего ракетных, США и их союзниками, нацелено на достижение глобального превосходства над потенциальными "соперниками", — отметил дипломат.

При этом Машков акцентировал внимание на необходимость наращивания Россией тактического ракетного потенциала, повышении эффективности его применения. А накапливать запасы ракетных вооружений, по его словам, нужно заблаговременно.