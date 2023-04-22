КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 07:15

В США ужаснулись появлению "треугольника смерти" из России и ещё двух стран

Inside Over: РФ, КНР и КНДР создали угрожающий США "треугольник смерти"

Россия стала частью альянса, несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет автор издания Inside Over Федерико Джулиани.

"Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — отмечает обозреватель.

По его словам, РФ и КНДР "только рады усилить давление на США" в этом районе, "пытаясь осложнить жизнь" администрации Джо Байдена, которая должна следить как за Украиной, так и за ситуацией в Восточной Азии. Джулиани напомнил о недавней внезапной проверке Тихоокеанского флота РФ, начавшейся в период высокой напряжённости в отношениях с НАТО.

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Москва, Пекин и Пхеньян предприняли действия, вынуждающие Вашингтон пересмотреть свои оперативные планы, заключил автор статьи.

Ранее газета NYT отметила, что США не знают, как противостоять России и Китаю из-за их ядерного оружия. Авторы издания называют безумием не учитывать риск того, что Соединённым Штатам придётся вести две ядерные войны одновременно.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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