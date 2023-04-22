В США ужаснулись появлению "треугольника смерти" из России и ещё двух стран

Россия стала частью альянса, несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет автор издания Inside Over Федерико Джулиани.

"Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — отмечает обозреватель.

По его словам, РФ и КНДР "только рады усилить давление на США" в этом районе, "пытаясь осложнить жизнь" администрации Джо Байдена, которая должна следить как за Украиной, так и за ситуацией в Восточной Азии. Джулиани напомнил о недавней внезапной проверке Тихоокеанского флота РФ, начавшейся в период высокой напряжённости в отношениях с НАТО.

Москва, Пекин и Пхеньян предприняли действия, вынуждающие Вашингтон пересмотреть свои оперативные планы, заключил автор статьи.