Лженаука или нет?: 5 главных мифов об остеопатии

В последние годы большое распространение приобрело остеопатическое лечение. Но вместе с популярностью пришла и волна скептицизма — остеопатия обросла мифами. Пять главных из них в беседе с Лайфом развеяла остеопат, кандидат медицинских наук, основатель медицинского центра "Остеопоинт" Гузель Евстигнеева.

Многие считают, что остеопатия — это альтернативная медицина и лженаука, однако, по словам эксперта, ещё 10 лет назад Минздрав официально ввёл специальность "врач-остеопат".

Остеопат, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева. Фото предоставлено Лайфу

"Её можно получить, исключительно имея диплом о высшем медицинском образовании и пройдя специальную подготовку. Главные медицинские ВУЗы страны имеют кафедры остеопатии, что говорит о серьёзном весе как науки, так и о всемирном признании её эффективности. А медицинские центры с 2017 года обязаны получать лицензию, чтобы проводить остеопатическое лечение", — подчеркнула Евстигнеева.

Также специалист опровергла заявления о том, что остеопатия — это плацебо и реально не помогает. Доктор отметила, что этому мифу противоречат результаты лечения детей, начиная от самых маленьких, которым невозможно что-либо внушить. У взрослых же наглядным примером пользы лечения является избавление от отёков: фото до и после процедур показывают, что у пациентов благодаря восстановлению микроциркуляции значительно улучшается состояние кожи.

Ещё одним мифом является то, что остеопаты якобы просто кладут руки на тело и ничего не делают. В этом и кроется чудо метода, ведь со стороны кажется, будто врач всего лишь держит руки под головой и спиной, указала кандидат наук. Собеседница Лайфа пояснила, что это заблуждение, ведь в арсенале остеопата более 4000 техник — среди них работа с опорно-двигательным аппаратом, внутренними органами, коррекция биомеханики, восстановление главных осей тела и множество других.

К остеопату можно прийти не только взрослым, но и детям, продолжает Евстигнеева. По её словам, приём младенца у остеопата — это лучшее, что может сделать родитель для будущего здоровья своего ребёнка.

"Первые месяцы жизни — это начало развития жёсткого каркаса костей и связок, и отсутствие нарушений — залог крепкого и здорового тела. Остеопат избавляет малышей от нарушений, случившихся при родах или после первых шагов, возвращает правильное положение анатомических структур и подвижность тела", — объяснила врач.

В заключение эксперт опровергла миф о том, что остеопатия якобы помогает только от боли в спине. Данный метод лечения, подчеркнула медик, также эффективен для улучшения пищеварения, ускорения заживления травм, ясности в голове.