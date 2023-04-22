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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 13:55

Зюганов назвал Зеленского кровавой игрушкой США

Зюганов заявил, что Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку США

Украинский президент Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Украинский президент Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Украинский президент Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках США. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Зеленский из клоуна превратился в кровавую, жуткую игрушку, которая в руках американцев выполняет самые злобные программы", — сказал политик журналистам в Минске перед началом Международного антифашистского форума, добавив, что американцы объявили войну всему русскому: культуре, истории, традициям.

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По словам Зюганова, Украина отдалась "в управление нацистов-бандеровцев, которые были самыми злобными псами гитлеровского рейха". Вместе с тем лидер коммунистов считает, что Европу удастся очистить от фашистского зла. Политик напомнил, что Запад в течение десятилетий воюет против русского мира, но так ни разу и не победил.

"Они проиграли в Корее, во Вьетнаме, в Ливии, проиграют и здесь. Крупный капитал ничего не предложил человечеству, кроме фашизма, нацизма и издевательства над человеческой природой", — резюмировал Зюганов.

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Ранее в США предрекли Зеленскому ужасную смерть от руки восставших украинцев. По словам бывшего офицера разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотта Риттера, лидера Незалежной убьют его же соотечественники.

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Никита Никонов
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