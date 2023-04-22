Двое крепких украинцев с щетиной притворились детьми и попытались сбежать в Венгрию

В Закарпатской области Госпогранслужба Украины задержала двух военнообязанных мужчин, которые попытались покинуть страну, притворившись подростками, и попасть в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Украинцы 20 и 21 года на КПП Лужанка показали документы, согласно которым им 13 и 15 лет. Мужчин сопровождал 52-летний житель села Королёво, представившийся их опекуном. При себе он имел сопроводительные документы на "несовершеннолетних". Украинские пограничники посмотрели на фотографии обросших щетиной "детей" и поняли, что их пытаются обмануть. Теперь нарушителей ждёт отправка на фронт. А "опекуну" грозит пять лет лишения свободы.