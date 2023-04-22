Двое крепких украинцев с щетиной притворились детьми и попытались сбежать в Венгрию
Двое взрослых украинцев попытались попасть в Венгрию, притворившись подростками
Пытавшиеся сбежать с Украины в Венгрию "подростки". Обложка © Госпогранслужба Украины
В Закарпатской области Госпогранслужба Украины задержала двух военнообязанных мужчин, которые попытались покинуть страну, притворившись подростками, и попасть в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Украинцы 20 и 21 года на КПП Лужанка показали документы, согласно которым им 13 и 15 лет. Мужчин сопровождал 52-летний житель села Королёво, представившийся их опекуном. При себе он имел сопроводительные документы на "несовершеннолетних". Украинские пограничники посмотрели на фотографии обросших щетиной "детей" и поняли, что их пытаются обмануть. Теперь нарушителей ждёт отправка на фронт. А "опекуну" грозит пять лет лишения свободы.
На Украине действует военное положение, согласно которому из страны запрещён выезд мужчин от 18 до 60 лет. В начале февраля Верховная рада продлила действие военного положения и мобилизацию на три месяца. Тем не менее жители страны придумывают всё более изощрённые методы, чтобы покинуть её. Мужчины начали жениться на многодетных матерях и женщинах с инвалидностью, чтобы обойти введённые ограничения.