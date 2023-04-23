Нижегородский губернатор выбрал объекты благоустройства по программе президента

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил парк Пушкина в Нижнем Новгороде и присоединился к всероссийскому субботнику, во время которого принял участие в голосовании за площадки для благоустройства в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). Оно проходит с 15 апреля по 31 мая 2023 года в рамках предложенного президентом страны Владимиром Путиным проекта "Жильё и городская среда".

Парк Пушкина был благоустроен в 2019–2020 годах по проекту ФКГС. Здесь установлена цифровая платформа для участия в рейтинговом голосовании. Глава региона выбрал одно из пространств, которое может быть благоустроено в будущем году.

Обращаясь к нижегородцам, Никитин напомнил, что на заседании совета по местному самоуправлению на минувшей неделе Владимир Путин также подчеркнул важность участия граждан в формировании государственных программ.

"Считаю целесообразным использовать механизм народного голосования и в других сферах, например при формировании экологических программ", — сказал Никитин.

Никитин поведал и о нововведении. Жители Нижегородской области с этого года могут в специальном разделе сайта предложить свою геолокацию и пространство, которого нет в списке, для благоустройства.