Бизнес Аргентины сохраняет интерес к проектам с Россией, несмотря на санкции

Представители бизнеса Аргентины заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, несмотря на масштабные санкции Запада против Москвы. Об этом сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Российские и аргентинские компании всё равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные", — рассказал дипломат.

Феоктистов отметил, что сейчас наблюдается переходный период из-за санкций в отношении России. Он сопровождается опасением вторичных рестрикций со стороны США, а также проблемами в сфере логистики и трансграничных банковских переводов. Посол также напомнил о воссоздании совета предпринимателей двух стран.