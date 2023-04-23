Бизнес Аргентины сохраняет интерес к проектам с Россией, несмотря на санкции
Посол Феоктистов: Аргентинский бизнес интересуется проектами с Россией
Представители бизнеса Аргентины заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, несмотря на масштабные санкции Запада против Москвы. Об этом сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Российские и аргентинские компании всё равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные", — рассказал дипломат.
Феоктистов отметил, что сейчас наблюдается переходный период из-за санкций в отношении России. Он сопровождается опасением вторичных рестрикций со стороны США, а также проблемами в сфере логистики и трансграничных банковских переводов. Посол также напомнил о воссоздании совета предпринимателей двух стран.
Ранее заведующий консульским отделом Посольства РФ в Аргентине Георгий Полин заявил, что в 2022 году был отмечен переезд в Аргентину от двух до двух с половиной тысяч граждан России, многими из которых являлись беременные женщины. Этой ситуацией обеспокоились в США. Основные подозрения у Министерства внутренней безопасности страны возникли из-за получения аргентинских паспортов российскими мужчинами, "называющими себя отцами".
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