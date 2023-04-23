Кандидатам в президенты США дали время для заявки до лета
Экс-вице-президент США Пенс: Все кандидаты на выборы должны заявиться до июня
Бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал всех кандидатов в президенты от Республиканской партии подать заявки до июня 2023 года. Об этом сообщает телеканал CBS.
"Каждому, кто всерьёз намерен добиваться республиканского номинирования, необходимо попасть в состязание до июня", — сказал Пенс.
Политик также добавил, что по поводу его собственного выдвижения станет известно "задолго до июня".
Ранее о готовности баллотироваться на пост президента США заявил экс-помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Причиной он назвал желание препятствовать повторному избранию своего бывшего босса. Сам же экс-глава Белого дома заявил о намерении вступить в борьбу ещё в ноябре прошлого года.
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