Кандидатам в президенты США дали время для заявки до лета

Бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал всех кандидатов в президенты от Республиканской партии подать заявки до июня 2023 года. Об этом сообщает телеканал CBS.

"Каждому, кто всерьёз намерен добиваться республиканского номинирования, необходимо попасть в состязание до июня", — сказал Пенс.