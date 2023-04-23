Украинские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов
Рогов: Киевские власти начали вывоз дорогого оборудования с заводов Запорожья
Украинские власти вывозят оборудование с заводов в подконтрольном им городе Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, наиболее ценное и дорогостоящее оборудование вывозится на запад Украины и в Польшу.
"Всё остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
В качестве примера он привёл научно-производственный комплекс "Искра", включающий электромашиностроительный завод и конструкторское бюро, а также Запорожский титано-магниевый комбинат, который формально выставили на срочную приватизацию.
Ранее Рогов заявил, что на Запорожском участке фронта участились случаи перехода украинских военных на сторону РФ. Так, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев 110-й бригады территориальной обороны из группировки "Восток". Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского, подчеркнул глава движения "Мы вместе с Россией".
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