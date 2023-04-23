КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 05:22

Украинские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов

Рогов: Киевские власти начали вывоз дорогого оборудования с заводов Запорожья

Украинские власти вывозят оборудование с заводов в подконтрольном им городе Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, наиболее ценное и дорогостоящее оборудование вывозится на запад Украины и в Польшу.

"Всё остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации", приводит слова Рогова РИА "Новости".

В качестве примера он привёл научно-производственный комплекс "Искра", включающий электромашиностроительный завод и конструкторское бюро, а также Запорожский титано-магниевый комбинат, который формально выставили на срочную приватизацию.

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Ранее Рогов заявил, что на Запорожском участке фронта участились случаи перехода украинских военных на сторону РФ. Так, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев 110-й бригады территориальной обороны из группировки "Восток". Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского, подчеркнул глава движения "Мы вместе с Россией".

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Запорожский титано-магниевый комбинат

Никита Никонов
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