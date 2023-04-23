Украинские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов

Украинские власти вывозят оборудование с заводов в подконтрольном им городе Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, наиболее ценное и дорогостоящее оборудование вывозится на запад Украины и в Польшу.

"Всё остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации", — приводит слова Рогова РИА "Новости".