Россияне выплатили почти 1,5 млрд рублей штрафов за нарушение антиковидных мер

В 2022 году российские суды привлекли к ответственности за нарушение антикоронавирусных мер более 500 тысяч граждан РФ. Об этом говорится в статистических данных, обнародованных Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Там впервые приведены сведения о рассмотренных делах против нарушителей введённых в пандемию ограничений.

Так, за прошлый год суды рассмотрели 657 тысяч дел о несоблюдении противоковидных мер и подвергли наказанию 544 тысячи человек (из них 13,5 тысячи — иностранные граждане), 3 тысячи юридических лиц и 1743 должностных. За неношение маски и другие нарушения (356 тысяч) суды в основном ограничивались предупреждением, штрафы (от 1 до 30 тысяч рублей) назначены по 198 тысячам дел. В совокупности нарушителей наказали на 855 миллионов рублей.

Реже применялась более жёсткая административная статья — об ответственности за действия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (штраф от 15 до 40 тысяч рублей для физлиц). По ней, например, квалифицировали нарушение режима самоизоляции. Таких дел суды рассмотрели 30,5 тысячи и подвергли наказанию 15 тысяч граждан, 2 тысячи юридических и 1749 должностных лиц. При этом предупреждение было назначено лишь в 860 случаях. Общая сумма штрафов составила 518 миллионов рублей.