Врач оценил опасность "арктура", который проник в Россию из Индии

Стремительное распространение по миру нового штамма коронавируса "арктур" (подвид "омикрона") — это нормальное явление, отметил председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьёв. В беседе с ЕАН специалист выразил мнение, что ковид не станет сезонным заболеванием, как это прогнозировалось на пике пандемии.

"Каждый новый вариант лучше и лучше уклоняется от иммунитета, отсюда появляются всё новые волны заболеваемости. Если бы иммунная защита была действительно так надёжна, то про коронавирус мы вообще бы уже давно забыли", — полагает Соловьёв.

По словам медика, когда появился "омикрон", эксперты прогнозировали, что со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание наподобие ОРВИ, но этого не происходит. Патоген приспосабливается и находит защиту от антител, подчеркнул врач.

Прогнозируя ситуацию с "арктуром", Соловьёв указал, что резкого всплеска заболеваемости ждать не стоит. При этом он допустил, что возможен общий рост числа тяжёлых случаев и летальности. Но ограничительные меры на фоне этого маловероятны, ведь вакцинация, ношение масок и соблюдение самоизоляции в случае болезни, как показал мировой опыт, достаточны для поддержания здравоохранения на должном уровне, заключил доктор.