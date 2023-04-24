"Наполи" обыграл "Ювентус" и находится в шаге от победы в чемпионате Италии
Хвича Кварацхелия и Хуан Куадрадо. Обложка © Twitter / Official SSC Napoli
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Турине и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч уже в добавленное время забил Джакомо Распадори.
Неаполитанцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 78 очков. Команда опережает идущий вторым "Лацио" на 17 баллов и имеет возможность уже в следующем туре оформить чемпионство. "Ювентус" занимает третье место с 59 очками.
На минувшей неделе "Наполи" вылетел из Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Миланом", но уступив по сумме двух игр. В полуфинале турнира "Милан" сыграет с "Интером", который прошёл португальскую "Бенфику".