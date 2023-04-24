"Наполи" обыграл "Ювентус" и находится в шаге от победы в чемпионате Италии

"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Турине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч уже в добавленное время забил Джакомо Распадори.

Неаполитанцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 78 очков. Команда опережает идущий вторым "Лацио" на 17 баллов и имеет возможность уже в следующем туре оформить чемпионство. "Ювентус" занимает третье место с 59 очками.