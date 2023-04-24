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23 апреля, 21:06

"Наполи" обыграл "Ювентус" и находится в шаге от победы в чемпионате Италии

<p>Хвича Кварацхелия и Хуан Куадрадо. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/sscnapoli/status/1650235527323344898/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Official SSC Napoli</a></p>

Хвича Кварацхелия и Хуан Куадрадо. Обложка © Twitter / Official SSC Napoli

"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Турине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч уже в добавленное время забил Джакомо Распадори.

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Неаполитанцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 78 очков. Команда опережает идущий вторым "Лацио" на 17 баллов и имеет возможность уже в следующем туре оформить чемпионство. "Ювентус" занимает третье место с 59 очками.

На минувшей неделе "Наполи" вылетел из Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Миланом", но уступив по сумме двух игр. В полуфинале турнира "Милан" сыграет с "Интером", который прошёл португальскую "Бенфику".

Артур Лапсаков
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