Конгрессмен Госар призвал ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины

США должны ввести мораторий на иностранную помощь из-за направляемых Украине средств в то время, когда простые американцы "едва могут позволить себе продукты питания и бензин одновременно". Такого мнения придерживается член Палаты представителей Конгресса Пол Госар.

"Нам нужен мораторий на иностранную помощь", — написал он в "Твиттере".

Госар также добавил, что администрация действующего президента Джо Байдена направила Киеву около 200 миллиардов долларов и народ хочет вернуть свои деньги.