Конгрессмен Госар призвал ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины
США должны ввести мораторий на иностранную помощь из-за направляемых Украине средств в то время, когда простые американцы "едва могут позволить себе продукты питания и бензин одновременно". Такого мнения придерживается член Палаты представителей Конгресса Пол Госар.
"Нам нужен мораторий на иностранную помощь", — написал он в "Твиттере".
Госар также добавил, что администрация действующего президента Джо Байдена направила Киеву около 200 миллиардов долларов и народ хочет вернуть свои деньги.
Это не первое подобное высказывание республиканца. В начале апреля Госар назвал вмешательство США в украинский конфликт эпической катастрофой. По мнению конгрессмена, властям страны необходимо сосредоточить ресурсы на решении внутренних проблем, а не на помощи Незалежной. Он также указывал на поражение президента Соединённых Штатов Джо Байдена в пиар-битве по Украине.
Twitter / Rep. Paul Gosar, DDS