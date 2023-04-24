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24 апреля, 07:49

Прощание с депутатом Госдумы Борцовым состоится 25 апреля в Липецкой области

Прощание с депутатом Госдумы Николаем Борцовым состоится 25 апреля в городе Лебедяни Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Гражданская панихида пройдёт в ДК г. Лебедяни (ул. Ленина, 9) с 09:00 до 12:00. Отпевание состоится в Ново-Казанском соборе г. Лебедяни (ул. Интернациональная, 9) с 12:15 до 13:30", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Похоронят Борцова на старом Преображенском кладбище Лебедяни.

В ЦИК рассказали, кто займёт место умершего депутата Борцова в Госдуме

В ЦИК рассказали, кто займёт место умершего депутата Борцова в Госдуме

Депутат ГД и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов скончался 23 апреля в возрасте 77 лет. Последние два года в Госдуме он занимался вопросами по делам национальностей, получил степень почётного профессора Государственного университета по землеустройству. При этом накануне умер ещё один депутат Госдумы. Парламентарий от "Единой России", член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов скончался после продолжительной болезни в возрасте 56 лет.

Обложка ©

t.me / Игорь Артамонов

Иван Косицын
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