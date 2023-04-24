Прощание с депутатом Госдумы Борцовым состоится 25 апреля в Липецкой области

"Гражданская панихида пройдёт в ДК г. Лебедяни (ул. Ленина, 9) с 09:00 до 12:00. Отпевание состоится в Ново-Казанском соборе г. Лебедяни (ул. Интернациональная, 9) с 12:15 до 13:30", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Депутат ГД и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов скончался 23 апреля в возрасте 77 лет. Последние два года в Госдуме он занимался вопросами по делам национальностей, получил степень почётного профессора Государственного университета по землеустройству. При этом накануне умер ещё один депутат Госдумы. Парламентарий от "Единой России", член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов скончался после продолжительной болезни в возрасте 56 лет.