Reuters взял интервью у украинского новобранца с позывным Адольф в день рождения Гитлера

Агентство Reuters оказалось в центре скандала после публикации в своём Twitter ролика с тренировочной базы украинской бригады в Харьковской области. В качестве героя для сюжета был избран новобранец с позывным Адольф, что вызвало бурю негодования у подписчиков информационного агентства. Специально так совпало или нет, но ролик был ещё и опубликован 21 апреля — на следующий день после дня рождения Адольфа Гитлера. С реакцией интернет-пользователей на это "досадное" совпадение ознакомилось РИА "Новости".