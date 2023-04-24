Reuters взял интервью у украинского новобранца с позывным Адольф в день рождения Гитлера
Агентство Reuters оказалось в центре скандала после публикации в своём Twitter ролика с тренировочной базы украинской бригады в Харьковской области. В качестве героя для сюжета был избран новобранец с позывным Адольф, что вызвало бурю негодования у подписчиков информационного агентства. Специально так совпало или нет, но ролик был ещё и опубликован 21 апреля — на следующий день после дня рождения Адольфа Гитлера. С реакцией интернет-пользователей на это "досадное" совпадение ознакомилось РИА "Новости".
Скриншот из интервью с Адольфом из ВСУ. © Reuters / Twitter
"Кто в редакции Reuters в здравом уме дал зелёный свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?" — задался вопросом пользователь PrepperCanadian.
"Типичное украинское имя Адольф", — грустно шутит юзер с именем TradNorm.
"Предполагаю, что он большой поклонник джазовой музыки, потому что его позывной — дань уважения Адольфу Саксу, изобретателю саксофона", — иронизирует Trillburne.
"И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам", — написал пользователь Ernie_fc.
Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс". Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии. А в прошлом году Зеленский дважды публиковал в своих соцсетях снимки бойцов ВСУ в форме с эмблемой дивизии СС "Мёртвая голова". В первый раз это произошло 9 мая, а во второй — 14 сентября. В обоих случаях фотографии были впоследствии удалены.
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