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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 08:49
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Reuters взял интервью у украинского новобранца с позывным Адольф в день рождения Гитлера

Агентство Reuters оказалось в центре скандала после публикации в своём Twitter ролика с тренировочной базы украинской бригады в Харьковской области. В качестве героя для сюжета был избран новобранец с позывным Адольф, что вызвало бурю негодования у подписчиков информационного агентства. Специально так совпало или нет, но ролик был ещё и опубликован 21 апреля — на следующий день после дня рождения Адольфа Гитлера. С реакцией интернет-пользователей на это "досадное" совпадение ознакомилось РИА "Новости".

Скриншот из интервью с Адольфом из ВСУ. © Reuters / Twitter

Скриншот из интервью с Адольфом из ВСУ. © Reuters / Twitter

"Кто в редакции Reuters в здравом уме дал зелёный свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?" задался вопросом пользователь PrepperCanadian.

"Типичное украинское имя Адольф", грустно шутит юзер с именем TradNorm.

"Предполагаю, что он большой поклонник джазовой музыки, потому что его позывной дань уважения Адольфу Саксу, изобретателю саксофона", иронизирует Trillburne.

"И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам", — написал пользователь Ernie_fc.

Украинской армии предрекли скорое появление дивизии "Адольф Гитлер"
Украинской армии предрекли скорое появление дивизии "Адольф Гитлер"

Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс". Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии. А в прошлом году Зеленский дважды публиковал в своих соцсетях снимки бойцов ВСУ в форме с эмблемой дивизии СС "Мёртвая голова". В первый раз это произошло 9 мая, а во второй — 14 сентября. В обоих случаях фотографии были впоследствии удалены.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Марина Калегина
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