Врач рассказал, как подготовиться к отпуску в жаркой стране, чтобы он не прошёл в больнице

Туристы рискуют привезти опасные болезни из жарких стран, поэтому к отпуску нужно готовиться заранее, чтобы избежать негативных последствий. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

В интервью радио Sputnik он заявил об опасности поездок в Африку. В странах этого континента отдыхающие рискуют заразиться жёлтой лихорадкой или малярией. Поэтому перед посещением Африки путешественникам следует сделать вакцину от жёлтой лихорадки, запастись противомалярийными препаратами, а также сделать прививки от гепатита А, дифтерии и столбняка.

А в Индии, продолжил специалист, туристы могут столкнуться с амёбиазом. Хухрев отметил, что в категорию риска попадают все приезжающие. Воду в этой стране нужно пить только из бутылок, к еде следует относиться очень осторожно, заметил врач. Он указал, что амёбиаз — весьма неприятное заболевание, которое может тянуться достаточно долго и приводить к анемии. По словам терапевта, следует быть осторожным и тем людям, которые планируют отправиться на отдых в Таиланд или во Вьетнам. Там распространена проблема паразитов.

"Ришта, то есть подкожный червь, эхинококки и прочие. Особенно на пляжах, где люди ходят босиком и там же гадят заражённые собаки. В их кале есть яйца, из которых, если они прилипнут к коже человека, вылупится личинка и начнёт под кожей буравить тоннели, ползать, формировать своеобразный "метрополитен", — заключил Хухрев.