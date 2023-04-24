Стало известно, где "Зенит" решил искать замену форварду Клаудиньо
ФК "Зенит" ищет замену форварду Клаудиньо в Европе
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Петербургский "Зенит" начал искать игрока, который сможет заменить бразильского полузащитника Клаудиньо, если тот решит уйти из футбольного клуба. Об этом сообщил портал Metaratings.
По его данным, приоритетным направлением для поиска футболиста является Европа. Причём на трансфер этого игрока клуб может потратить не более десяти миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривает покупку Сергея Пиняева и Константина Тюкавина. Они могут заменить легионеров Малкома и Клаудиньо. Позднее в "Динамо" оценили возможный переход Тюкавина в "Зенит".