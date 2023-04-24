Стало известно, где "Зенит" решил искать замену форварду Клаудиньо

Петербургский "Зенит" начал искать игрока, который сможет заменить бразильского полузащитника Клаудиньо, если тот решит уйти из футбольного клуба. Об этом сообщил портал Metaratings.

По его данным, приоритетным направлением для поиска футболиста является Европа. Причём на трансфер этого игрока клуб может потратить не более десяти миллионов евро.