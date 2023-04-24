КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 11:17

El Mundo: ВСУ оставили в Артёмовске только пару "хороших бригад"

Вооружённые силы Украины оставили в Артёмовске только пару бригад в качестве прикрытия. Остальные подразделения вывели из города, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источник.

​"[Осталась] пара хороших бригад, а остальные уже ушли", — указал источник издания.

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Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артёмовска. Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin

Илья Суриков
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