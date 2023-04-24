На Украине заявили, что национальная сборная не будет сниматься с Евро-2024 из-за Белоруссии

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборная страны не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за участия команды Белоруссии.

"Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024", — написал Павелко в соцсетях.

Он также заявил, что уже завтра, 25 апреля, рабочая группа представителей сборной Украины отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне. Также, по словам Павелко, нет никаких препятствий для выступлений украинской молодёжной сборной на Евро-2023.