На Украине заявили, что национальная сборная не будет сниматься с Евро-2024 из-за Белоруссии
Глава УАФ Павелко: Украина не будет сниматься с Евро-2024 из-за Белоруссии
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборная страны не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за участия команды Белоруссии.
"Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024", — написал Павелко в соцсетях.
Он также заявил, что уже завтра, 25 апреля, рабочая группа представителей сборной Украины отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне. Также, по словам Павелко, нет никаких препятствий для выступлений украинской молодёжной сборной на Евро-2023.
Напомним, согласно жеребьёвке отбора на чемпионат Европы, Украина выступает в группе С с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. Белоруссия играет в составе группы I — со Швейцарией, Румынией, Косово, Андоррой и Израилем. Матчи финального этапа Евро с участием 24 команд пройдут с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Ранее на Украине был опубликован приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Согласно документу, за непослушание спортивные федерации будут лишать финансирования. Экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что Украина такими действиями стреляет себе в ногу.