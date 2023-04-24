КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:46

Песков — о доносах на уехавших россиян: Это всегда было отвратительно

Саму идею доносов на покинувших страну россиян пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает отвратительной. Таким мнением он поделился в понедельник, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".

Представитель Кремля отметил, что не склонен преувеличивать количество граждан, которые покинули Россию с началом специальной военной операции, и выразил надежду, что многие из них смогут вернуться на родину.

"Если речь о тех, кто не нарушал закон, кто не встал на путь врага нашей Родины, то мы все должны быть заинтересованы, чтобы они были с нами, вернулись на родину. И заинтересованы в том, чтобы родина давала больше возможностей, чем другие страны. А что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет", — резюмировал Песков.

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В Кремле опровергли фейк о "бункере" Путина

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе марафона "Знание.Первые" заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности санкций, которые могут сделать России больно. А первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поделился мнением, что вызовы позволяют открыть возможности, — и сегодня это как раз таки случай России.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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