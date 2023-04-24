Песков — о доносах на уехавших россиян: Это всегда было отвратительно

"Если речь о тех, кто не нарушал закон, кто не встал на путь врага нашей Родины, то мы все должны быть заинтересованы, чтобы они были с нами, вернулись на родину. И заинтересованы в том, чтобы родина давала больше возможностей, чем другие страны. А что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет", — резюмировал Песков.