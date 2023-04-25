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24 апреля, 21:37

Успешно приземлился самолёт Flydubai, у которого при взлёте загорелся двигатель

Самолёт авиакомпании Flydubai, двигатель которого загорелся после попадания в него птицы при взлёте в Катманду, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая.

Самолёт Flydubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду. Видео © Twitter / logical Nepali / Pankaj Das / aaryan

"Самолёт Flydubai, выполнявший рейс FZ 576 из аэропорта Катманду, благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая в 00:11 по местному времени [23:11 мск] после того, как воздушное судно столкнулось с птицей при взлёте", — заявили в пресс-службе компании Flydubai.

По данным представителя компании, экипаж выполнил стандартную процедуру, продолжив полёт, ведь рабочие параметры двигателей остались в пределах нормы. Технические специалисты проверят самолёт на наличие деформаций.

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Напомним, самолёт авиакомпании Flydubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду в Непале. Экипаж лайнера объявил о чрезвычайной ситуации, однако позже пилоты сообщили о решении продолжить рейс.


Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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