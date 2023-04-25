На Сахалине сотрудник вуза осуждён на 3,5 года после гибели студентов в душевой

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор директору департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ). Сотрудник вуза получил три с половиной года колонии из-за гибели в общежитии двух студентов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Признав подсудимого виновным, суд учёл его данные о личности, смягчающие обстоятельства, назначив наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением эксплуатации электрических сетей, зданий и сооружений, а также с организацией условий труда, сроком на два года", — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.