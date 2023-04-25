Байден доверился "самой успешной латиноамериканке в США"
Politico: За предвыборную кампанию Байдена возьмётся Джули Чавес Родригес
Джули Чавес Родригес. Фото © Flickr / usdagov
Новой предвыборной кампанией президента Америки Джо Байдена на выборах 2024 года займётся его старшая советница Джули Чавес Родригес. Как сообщает газета Politico, ссылаясь на источники, лидер США планирует во вторник объявить о своём официальном вступлении в президентскую гонку.
В свою очередь у Джули Чавес Родригес будет заместитель — Квентин Фулкс, который в 2022 году возглавлял избирательную кампанию Рафаэля Уорнока на выборах в Сенат Конгресса. Издание также пишет, что Родригес — внучка американского правозащитника Сесара Чавеса. Она занимает наиболее высокий пост из всех сотрудников Белого дома латиноамериканского происхождения. Родригес работала замменеджера избирательной кампании Байдена во время президентской гонки 2020 года. Кроме того, она была и его старшим советником.
По данным источников газеты, работать со СМИ во время кампании Байдена будет Кевин Муньос, ранее занимавший должность пресс-секретаря Белого дома. В 2024 году на выборах президента США конкуренцию Байдену планирует составить и экс-глава Штатов Дональд Трамп.
Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Бывший лидер страны Дональд Трамп заявил о намерении вступить в борьбу ещё в ноябре прошлого года. Байден также не исключил возможности участия в выборах, но официально это ещё не подтвердил. При этом больше половины американцев не хотят видеть ни Байдена, ни Трампа на посту президента.