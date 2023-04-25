Байден доверился "самой успешной латиноамериканке в США"

Новой предвыборной кампанией президента Америки Джо Байдена на выборах 2024 года займётся его старшая советница Джули Чавес Родригес. Как сообщает газета Politico, ссылаясь на источники, лидер США планирует во вторник объявить о своём официальном вступлении в президентскую гонку.

В свою очередь у Джули Чавес Родригес будет заместитель — Квентин Фулкс, который в 2022 году возглавлял избирательную кампанию Рафаэля Уорнока на выборах в Сенат Конгресса. Издание также пишет, что Родригес — внучка американского правозащитника Сесара Чавеса. Она занимает наиболее высокий пост из всех сотрудников Белого дома латиноамериканского происхождения. Родригес работала замменеджера избирательной кампании Байдена во время президентской гонки 2020 года. Кроме того, она была и его старшим советником.