Закрыта сделка по приобретению российских активов Mercedes-Benz

"Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО "Автодом", — приводит РИА "Новости" сообщение.

"Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей этой марки в России, в том числе гарантийную и постгарантийную поддержку. Гендиректор дилера Андрей Ольховский отметил, что новый технологический партнёр по производству машин на площадке будет объявлен в ближайшее время.