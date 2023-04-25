Закрыта сделка по приобретению российских активов Mercedes-Benz
Дилер "Автодом" приобрёл российские активы Mercedes-Benz
Дилер "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО "Автодом", — приводит РИА "Новости" сообщение.
"Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей этой марки в России, в том числе гарантийную и постгарантийную поддержку. Гендиректор дилера Андрей Ольховский отметил, что новый технологический партнёр по производству машин на площадке будет объявлен в ближайшее время.
Напомним, в июле 2022 года стало известно о том, что Mercedes намерен продать свой бизнес в России. Тогда отмечалось, что компания собирается реализовать своё имущество через торги. А позже сообщалось, что автопроизводитель хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье — площадку в подмосковном Есипове, принадлежащую "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус". Как уточнялось, покупателем может стать дилер "Автодом". В октябре же автопроизводитель объявил о решении уйти из РФ и продать доли в российских "дочках" локальному инвестору.
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