КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 06:51

Диверсанты ночью подожгли оборудование на железной дороге в Подмосковье

Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Подмосковье. Теперь их разыскивают правоохранители, сообщил телеграм-канал SHOT.

В ночь на 25 апреля неизвестные вскрыли трансформаторный релейный шкаф и аккумуляторный шкаф на перегоне между станциями Бекасово-1 и Пожитково в Наро-Фоминском городском округе. Диверсанты попытались их поджечь с помощью воспламеняющейся жидкости, но загорелся только первый ящик.

Диверсанты-неудачники пытались сжечь релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье

Диверсанты-неудачники пытались сжечь релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье

Огонь оперативно потушили сотрудники, на движение поездов это не повлияло. Поджигатели успели скрыться, теперь их ищет полиция. На месте инцидента обнаружили бутылку со следами ГСМ, часть обгоревшей проводки и две пары перчаток.

Ранее Лайф писал, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске. Они вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе.

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Иван Косицын
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