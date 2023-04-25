Диверсанты ночью подожгли оборудование на железной дороге в Подмосковье

Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Подмосковье. Теперь их разыскивают правоохранители, сообщил телеграм-канал SHOT.

В ночь на 25 апреля неизвестные вскрыли трансформаторный релейный шкаф и аккумуляторный шкаф на перегоне между станциями Бекасово-1 и Пожитково в Наро-Фоминском городском округе. Диверсанты попытались их поджечь с помощью воспламеняющейся жидкости, но загорелся только первый ящик.

Огонь оперативно потушили сотрудники, на движение поездов это не повлияло. Поджигатели успели скрыться, теперь их ищет полиция. На месте инцидента обнаружили бутылку со следами ГСМ, часть обгоревшей проводки и две пары перчаток.