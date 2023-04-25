Медведев: Россия впереди планеты всей по цифровым сервисам для граждан

Россия опережает другие страны по уровню развития цифровых сервисов для граждан. Об этом во время выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"По цифровым сервисам, которыми занимаются все, мы в известном смысле впереди планеты всей", — сказал политик.

По его словам, российские производства пока удаётся переводить на цифровые технологии не так быстро, как хотелось бы. Как указал Медведев, РФ "пытаются отрезать от массы продуктов для внедрения цифровых технологий — это касается и электронной компонентной базы, и того, что принято называть софтом, программами".

"Если говорить о внедрении цифры в производственные процессы, здесь есть определённые сложности. И не только из-за санкций, но и потому что нужно энергию здесь приложить", — подчеркнул зампред Совбеза РФ.