Орешкин анонсировал рост зарплат в РФ по итогам апреля на 10%

Зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении. Об этом помощник президента по экономике Максим Орешкин рассказал на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьёзный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года", — отметил он.