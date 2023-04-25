Орешкин анонсировал рост зарплат в РФ по итогам апреля на 10%
Зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении. Об этом помощник президента по экономике Максим Орешкин рассказал на просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьёзный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года", — отметил он.
А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. А в этом году данный показатель должен вырасти ещё на два-три процента, рассказал президент РФ Владимир Путин.
ТАСС / Владимир Гердо