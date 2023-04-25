Политолог предрёк телеканалу Fox News гибель после ухода Карлсона

Американского журналиста Такера Карлсона уволили с телеканала Fox News в рамках кампании политического давления на медиамагната Рупера Мердока, который владеет этой компанией. В результате же телеканал погиб после ухода ведущего, заявил в беседе с РИА ФАН политолог-американист Борис Межуев.

"В итоге Fox News теперь войдёт в общий ряд мейнстримовых телесетей, видимо, полностью устраивающих руководство Республиканской партии, вроде Линдси Грэма и Митча Макконнелла. Теперь можно с полным основанием утверждать, что Fox News погибла как самобытная телекомпания", — подчеркнул он.

По словам политолога, Мердок хорошо понимал, что после ухода Карлсона популярность телеканала сократится. Он отметил, что увольнение ведущего говорит о сокращении внутреннего плюрализма мнений как в США, так и в западном обществе в целом. Межуев обратил внимание, что это произошло накануне начала избирательной кампании по выборам американского президента. Как объяснил политолог, Карлсон — радикальная фигура на фоне Демократической и Республиканской партий, особенно в вопросах внешней политики.

В США, продолжил эксперт, Карлсона часто называли палеоконсерватором, все правые политики считали его героем и даже большим, чем экс-президента страны Дональда Трампа. По словам политолога, несмотря на противоречия, которые были между этими двумя значимыми фигурами, журналист бы поддерживал бывшего лидера Штатов в ходе предвыборной кампании.

"Да и вообще кого угодно, кто был бы против нынешней администрации Байдена. Он видел в ней средоточие всего того зла, которое и обличал в своих телевизионных выступлениях", — добавил Межуев.