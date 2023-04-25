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25 апреля, 12:23

Политолог предрёк телеканалу Fox News гибель после ухода Карлсона

Политолог Межуев: Fox News погибла как самобытная компания после ухода Карлсона

<p>Такер Карлсон. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tucker_Carlson_(51771495255)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Gage Skidmore</p>

Такер Карлсон. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Американского журналиста Такера Карлсона уволили с телеканала Fox News в рамках кампании политического давления на медиамагната Рупера Мердока, который владеет этой компанией. В результате же телеканал погиб после ухода ведущего, заявил в беседе с РИА ФАН политолог-американист Борис Межуев.

"В итоге Fox News теперь войдёт в общий ряд мейнстримовых телесетей, видимо, полностью устраивающих руководство Республиканской партии, вроде Линдси Грэма и Митча Макконнелла. Теперь можно с полным основанием утверждать, что Fox News погибла как самобытная телекомпания", — подчеркнул он.

По словам политолога, Мердок хорошо понимал, что после ухода Карлсона популярность телеканала сократится. Он отметил, что увольнение ведущего говорит о сокращении внутреннего плюрализма мнений как в США, так и в западном обществе в целом. Межуев обратил внимание, что это произошло накануне начала избирательной кампании по выборам американского президента. Как объяснил политолог, Карлсон — радикальная фигура на фоне Демократической и Республиканской партий, особенно в вопросах внешней политики.

В США, продолжил эксперт, Карлсона часто называли палеоконсерватором, все правые политики считали его героем и даже большим, чем экс-президента страны Дональда Трампа. По словам политолога, несмотря на противоречия, которые были между этими двумя значимыми фигурами, журналист бы поддерживал бывшего лидера Штатов в ходе предвыборной кампании.

"Да и вообще кого угодно, кто был бы против нынешней администрации Байдена. Он видел в ней средоточие всего того зла, которое и обличал в своих телевизионных выступлениях", — добавил Межуев.

Трамп допустил, что ведущего Fox News Карлсона на самом деле могли уволить

Трамп допустил, что ведущего Fox News Карлсона на самом деле могли уволить

Как писал Лайф ранее, критиковавший нынешнего лидера США Байдена телеведущий Карлсон уволился с Fox News. Его последний эфир состоялся 21 апреля. Причина увольнения журналиста так и не была названа. Команда телеканала "Соловьёв.Live" предложила Карлсону приехать работать в Россию.

Светлана Оперук
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