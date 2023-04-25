Трамп допустил, что ведущего Fox News Карлсона на самом деле могли уволить
Бывший американский президент Дональд Трамп признался, что был "шокирован и сильно удивлён" уходом популярного телеведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News. По мнению экс-лидера США, журналист на самом деле мог быть уволен телекомпанией. Впрочем, никто не знает, что произошло на самом деле.
"Я не знаю, было ли это по собственному желанию, или его кто-то уволил. Может быть, он ушёл, потому что ему не давали свободу действий", — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Экс-президент США также назвал Карлсона очень хорошим и талантливым журналистом, передачи которого всегда славились высокими рейтингами.
Как писал Лайф ранее, критиковавший нынешнего лидера США Байдена телеведущий Карлсон уволился с Fox News. Его последний эфир состоялся 21 апреля. Причина увольнения журналиста так и не была названа.
Напомним, телеведущий Такер Карлсон, например, заявлял о том, что американский лидер теряет способность разговаривать. Кроме того, Карлсон рассказал о лжи администрации Байдена о диверсии на "Северных потоках". А президента Украины Владимира Зеленского ведущий называл инструментом полного уничтожения.
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