Трамп допустил, что ведущего Fox News Карлсона на самом деле могли уволить

Бывший американский президент Дональд Трамп признался, что был "шокирован и сильно удивлён" уходом популярного телеведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News. По мнению экс-лидера США, журналист на самом деле мог быть уволен телекомпанией. Впрочем, никто не знает, что произошло на самом деле.

"Я не знаю, было ли это по собственному желанию, или его кто-то уволил. Может быть, он ушёл, потому что ему не давали свободу действий", — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Экс-президент США также назвал Карлсона очень хорошим и талантливым журналистом, передачи которого всегда славились высокими рейтингами.