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3 мая, 14:03

10 крутых фразочек от мам по всему свету, которые точно нужно себе куда-то записать

Мамы — это настоящие гуру, когда дело доходит до реальной жизни. Они могут дать совет, поддержать и даже поругать, но всегда останутся на нашей стороне.

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Обложка © Freepik

Но главное — то, какими фразами они ставят нас на место. Собрали 10 забавных вариантов. Какие-то мы все и так знаем, а некоторые нужно запоминать и использовать.

"Просто слушай меня сейчас и сделай, как я сказала. Поверишь позже", — мама LifeOfThePotty.

"Ты пьёшь достаточно воды?.. Голова болит? Пей больше воды. Живот болит? Вода. Плохие оценки? Тебе просто нужно больше воды. Кость торчит из колена? Выпей воды, всё будет хорошо", — calinaxoxo.

Самые забавные советы от мам: смешные фразы, которые всегда работают. Фото © Shutterstock

Самые забавные советы от мам: смешные фразы, которые всегда работают. Фото © Shutterstock

"Я тебе не подруга, я твоя мать!" мама hestirthebestir.

"Если бы у тебя были мозги, ты бы был очень опасен", — мама boblablaugh.

"Лучше обладать чем-то, что тебе не нужно, чем не обладать тем, что нужно", — мама billardfillmore.

10 лучших фраз от мам по всему миру, которые стоит запомнить. Фото © Shutterstock

10 лучших фраз от мам по всему миру, которые стоит запомнить. Фото © Shutterstock

"У нас дома еда есть", — мама Andy_7071.

"Угадай, что твой отец натворил в этот раз!" VictorBlimpmuscle.

"Ты же только что поел!" мама kaceyn.

10 забавных фраз от мам, которые точно пригодятся в жизни. Фото © Freepik

10 забавных фраз от мам, которые точно пригодятся в жизни. Фото © Freepik

"А я что говорила? Слушать маму надо!" мама пользователя Reddit.

"Ну слава богу, что ты хотя бы симпатичный, а то умом совсем не вышел", — мама SingleSparkExplosion.

У наших любимых мам есть не только словарик с коронными фразочками, но и приколы, которые могут понять только они сами. Недавно Life как раз рассказывал о самых смешных из них.

10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

Сергей Трофимов
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