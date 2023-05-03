10 крутых фразочек от мам по всему свету, которые точно нужно себе куда-то записать

Но главное — то, какими фразами они ставят нас на место. Собрали 10 забавных вариантов. Какие-то мы все и так знаем, а некоторые нужно запоминать и использовать.

"Просто слушай меня сейчас и сделай, как я сказала. Поверишь позже", — мама LifeOfThePotty.

"Ты пьёшь достаточно воды?.. Голова болит? Пей больше воды. Живот болит? Вода. Плохие оценки? Тебе просто нужно больше воды. Кость торчит из колена? Выпей воды, всё будет хорошо", — calinaxoxo.

Самые забавные советы от мам: смешные фразы, которые всегда работают. Фото © Shutterstock

"Я тебе не подруга, я твоя мать!" — мама hestirthebestir.

"Если бы у тебя были мозги, ты бы был очень опасен", — мама boblablaugh.

"Лучше обладать чем-то, что тебе не нужно, чем не обладать тем, что нужно", — мама billardfillmore.

10 лучших фраз от мам по всему миру, которые стоит запомнить. Фото © Shutterstock

"У нас дома еда есть", — мама Andy_7071.

"Угадай, что твой отец натворил в этот раз!" — VictorBlimpmuscle.

"Ты же только что поел!" — мама kaceyn.

10 забавных фраз от мам, которые точно пригодятся в жизни. Фото © Freepik

"А я что говорила? Слушать маму надо!" — мама пользователя Reddit.

"Ну слава богу, что ты хотя бы симпатичный, а то умом совсем не вышел", — мама SingleSparkExplosion.