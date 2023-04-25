Огонь охватил уже 50 зданий в уральском посёлке Сосьва
Число горящих зданий в Свердловской области увеличилось до 50
Обложка © Telegram / МЧС России
В посёлке Сосьва в Свердловской области число горящих строений увеличилось до 50. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ. Там сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации.
"В связи с обстановкой, складывающейся в посёлке Сосьва, решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введён режим чрезвычайной ситуации. На данный момент огнём охвачены порядка 50 строений", — указали в ведомстве.
Ранее Лайф писал о том, что в двух уральских посёлках — Висим и Сосьва — загорелись порядка 20 строений. Также сообщалось о том, что более 20 домов загорелись в уральском посёлке Таёжный.