Лавров: Ситуация вокруг зерновой сделки заведена Западом в тупик

Ситуация вокруг зерновой сделки сейчас находится в тупике по вине Запада, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН.

Он отметил, что письмо по зерновой сделке, которое ему передал генсек ООН Антонио Гутерриш, ещё предстоит доложить главе государства Владимиру Путину. Лавров подчеркнул, что в случае предания содержания послания гласности это будет "крайне неприлично".

"Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами", — добавил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наблюдать за ситуацией вокруг зерновой сделки, но пока обстоятельства складываются не в пользу её продления.