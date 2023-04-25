Лавров: Ситуация вокруг зерновой сделки заведена Западом в тупик
Ситуация вокруг зерновой сделки сейчас находится в тупике по вине Запада, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН.
Он отметил, что письмо по зерновой сделке, которое ему передал генсек ООН Антонио Гутерриш, ещё предстоит доложить главе государства Владимиру Путину. Лавров подчеркнул, что в случае предания содержания послания гласности это будет "крайне неприлично".
"Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами", — добавил глава МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наблюдать за ситуацией вокруг зерновой сделки, но пока обстоятельства складываются не в пользу её продления.
Напомним, в марте зерновая сделка, которую в 2022 году заключили РФ, Турция, Украина и ООН, была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Россия намерена настаивать на выполнении всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов.
Telegram / МИД России