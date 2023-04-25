Песков: Пока ситуация складывается не в пользу продления зерновой сделки
Москва продолжает наблюдать за ситуацией вокруг зерновой сделки, но пока обстоятельства складываются не в пользу её продления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, условия сделки, касающиеся российский стороны, до сих пор так и не были реализованы.
"Дело в том, что, несмотря на то что столько времени прошло, она ещё не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки", — сказал Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля также добавил, что выпадение с рынка украинского и российского зерна не будет причиной возможного мирового продовольственного кризиса.
Ранее в Кремле допустили, что зерновая сделка в дальнейшем не будет продлена. По словам Пескова, любое соглашение должно работать полноценно, а не "стоять на двух ногах". Также и в МИД предупреждали, что судьба договорённостей окажется под угрозой, если не будет никаких сдвигов в снятии преград. При этом в ЕС предрекли катастрофические последствия в случае непродления сделки, обвинив Россию в слишком "сложных требованиях".
Напомним, в марте зерновая сделка, которую в 2022 году заключили РФ, Турция, Украина и ООН, была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Россия намерена настаивать на выполнении всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов.
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