Песков: Пока ситуация складывается не в пользу продления зерновой сделки

Москва продолжает наблюдать за ситуацией вокруг зерновой сделки, но пока обстоятельства складываются не в пользу её продления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, условия сделки, касающиеся российский стороны, до сих пор так и не были реализованы.

"Дело в том, что, несмотря на то что столько времени прошло, она ещё не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки", — сказал Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля также добавил, что выпадение с рынка украинского и российского зерна не будет причиной возможного мирового продовольственного кризиса.