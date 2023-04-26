У певицы Наталии Власовой во время операции остановилось сердце
Starhit: В ходе операции у Наталии Власовой остановилось сердце и отказали почки
Обложка © VK / Наталия Власова
Во время операции у певицы Наталии Власовой остановилось сердце, после чего упало давление и отказали почки. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источник.
"Операция на сердце прошла сложно. Во время неё врачами было остановлено сердце. Из-за этого у Наташи упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение", — говорится в публикации.
Теперь же врачи будут колоть исполнительнице препараты для давления. В настоящий момент Власова по-прежнему находится в реанимации в медикаментозной коме.
Лайф напоминает, что Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы, где упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали сердечную недостаточность. Позже стало известно, что Власова находится в реанимации без сознания. Накануне певице провели сложную операцию на сердце, с отёком лёгких её подключили к ИВЛ.