Норвежское ТВ голословно обвинило генконсула РФ на Шпицбергене в связях со спецслужбами

Норвежская телерадиокомпания NRK обвинила генконсула РФ в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с "военной разведкой". При этом СМИ не привело никаких доказательств. Сам же Чемерило отрицает, что связан с российскими спецслужбами.

По данным NRK, были выявлены 38 агентов разведки РФ, которые якобы связаны с посольствами государств Северной Европы. Причём некоторые из них, как сообщается, уже объявлены персонами нон грата и высланы из Норвегии и Швеции.

Телерадиокомпания также сообщила, что взаимодействует с журналистами, которые покинули РФ и работают в центре "Досье", принадлежащем экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*. Вместе с ними и исследовались биографии дипломатов РФ в Северном регионе.

"Центр "Досье" пришёл к выводу, что Чемерило имеет связи с военной разведкой, поскольку одно время он проживал по адресу, известному как место, где проходили подготовку офицеры разведки", — сказано в материале NRK.

Лайф сообщал, что 13 апреля власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 российских дипломатов. Как утверждает глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт, сотрудники Посольства РФ якобы занимались деятельностью несовместимой с их статусом. В МИД РФ отметили, что, высылая дипломатов РФ, Норвегия подтверждает статус враждебной страны.