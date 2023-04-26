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26 апреля, 10:27

Норвежское ТВ голословно обвинило генконсула РФ на Шпицбергене в связях со спецслужбами

В Норвегии российского генконсула на Шпицбергене обвинили в связях с разведкой

Норвежская телерадиокомпания NRK обвинила генконсула РФ в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с "военной разведкой". При этом СМИ не привело никаких доказательств. Сам же Чемерило отрицает, что связан с российскими спецслужбами.

По данным NRK, были выявлены 38 агентов разведки РФ, которые якобы связаны с посольствами государств Северной Европы. Причём некоторые из них, как сообщается, уже объявлены персонами нон грата и высланы из Норвегии и Швеции.

Телерадиокомпания также сообщила, что взаимодействует с журналистами, которые покинули РФ и работают в центре "Досье", принадлежащем экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*. Вместе с ними и исследовались биографии дипломатов РФ в Северном регионе.

"Центр "Досье" пришёл к выводу, что Чемерило имеет связи с военной разведкой, поскольку одно время он проживал по адресу, известному как место, где проходили подготовку офицеры разведки", — сказано в материале NRK.

Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Лайф сообщал, что 13 апреля власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 российских дипломатов. Как утверждает глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт, сотрудники Посольства РФ якобы занимались деятельностью несовместимой с их статусом. В МИД РФ отметили, что, высылая дипломатов РФ, Норвегия подтверждает статус враждебной страны.

* Включён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Никита Осипов
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