КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 10:26

Песков назвал ожидания от возможного переизбрания Байдена делом американцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, чего можно ожидать от Вашингтона в случае переизбрания Джо Байдена, подчеркнув, что это исключительно дело граждан США.

"Не нам об этом задумываться, об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее", отметил представитель Кремля.

Медведев двумя словами оценил желание Байдена участвовать в президентской гонке

Медведев двумя словами оценил желание Байдена участвовать в президентской гонке

Напомним, 25 апреля Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. К началу кампании Джо Байдену будет 82, а к окончанию нового президентского срока, если он победит, ему исполнится 86 лет. Поэтому Белому дому снова приходится отвечать на претензии к возрасту американского лидера.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров