Песков назвал ожидания от возможного переизбрания Байдена делом американцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, чего можно ожидать от Вашингтона в случае переизбрания Джо Байдена, подчеркнув, что это исключительно дело граждан США.
"Не нам об этом задумываться, об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 25 апреля Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. К началу кампании Джо Байдену будет 82, а к окончанию нового президентского срока, если он победит, ему исполнится 86 лет. Поэтому Белому дому снова приходится отвечать на претензии к возрасту американского лидера.
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