Песков назвал ожидания от возможного переизбрания Байдена делом американцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, чего можно ожидать от Вашингтона в случае переизбрания Джо Байдена, подчеркнув, что это исключительно дело граждан США.

"Не нам об этом задумываться, об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее", — отметил представитель Кремля.