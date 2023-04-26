КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 11:29

Крупные пожары в Свердловской области повредили более 200 строений

Глава МЧС Куренков: Пожары в Свердловской области повредили 206 строений

В Свердловской области масштабные пожары повредили 206 строений в семи населённых пунктах, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"К сожалению, в результате перехода огня в семи населённых пунктах регионов повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов", — сказал он журналистам.

В МВД подтвердили версию Лайфа о причине масштабного пожара в посёлке Сосьва

В МВД подтвердили версию Лайфа о причине масштабного пожара в посёлке Сосьва

Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Сейчас возгорания везде локализованы. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79 домов. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждены два уголовных дела.

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Telegram / Росгвардия. Уральский округ

Наталья Исакова
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