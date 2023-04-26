Крупные пожары в Свердловской области повредили более 200 строений

"К сожалению, в результате перехода огня в семи населённых пунктах регионов повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов", — сказал он журналистам.

Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Сейчас возгорания везде локализованы. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79 домов. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждены два уголовных дела.