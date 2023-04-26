Россия высылает 10 норвежских дипломатов
МИД РФ выразил послу Норвегии протест в связи с решением Осло выслать 15 российских дипломатов и заявил об ответных мерах: persona non grata объявлены 10 представителей норвежского диппредставительства в Москве.
"26 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле. Ему выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке 15 дипломатов Посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе. Этот враждебный шаг ещё более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Квиле вручили ноту об объявлении persona non grata 10 представителей Посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны. Дипломата предупредили, что из-за недружественных действий Осло со стороны Москвы последуют другие ответные меры.
Лайф сообщал, что 13 апреля власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 российских дипломатов. Как утверждает глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт, сотрудники Посольства РФ якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что такими действиями Норвегия подтверждает статус враждебного государства.
ТАСС / Сергей Бобылев