Россия высылает 10 норвежских дипломатов

МИД РФ выразил послу Норвегии протест в связи с решением Осло выслать 15 российских дипломатов и заявил об ответных мерах: persona non grata объявлены 10 представителей норвежского диппредставительства в Москве.

"26 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле. Ему выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке 15 дипломатов Посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе. Этот враждебный шаг ещё более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Квиле вручили ноту об объявлении persona non grata 10 представителей Посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны. Дипломата предупредили, что из-за недружественных действий Осло со стороны Москвы последуют другие ответные меры.