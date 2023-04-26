КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 16:03

Губернатор Чибис: Госпитализация лётчикам упавшего МиГ-31 не потребовалась

Лётчикам упавшего военного самолёта МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области не потребовалась госпитализация. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Губернатор Чибис заявил, что лётчикам упавшего МиГ-31 не потребовалась госпитализация. Видео © Telegram / АВЧ

"Лётчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация", — отметил он.

Чибис подчеркнул, что инфраструктура из-за крушения не получила ущерба. Он назвал лётчиков, которые уводили самолёт от населённого пункта, героями.

Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мончегорске

Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мончегорске

Напомним, что военный самолёт МиГ-31 вылетел с аэродрома в Мончегорске, внезапно загорелся и начал падать. Пилоты выжили. Они убедились, что горящий истребитель удалось увести подальше от жилых домов, и только потом катапультировались. Самолёт рухнул в безлюдном месте за городом. В Минобороны подтвердили факт инцидента.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • андрейчибис
  • Происшествия
  • Мурманская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров