Губернатор Чибис: Госпитализация лётчикам упавшего МиГ-31 не потребовалась

Лётчикам упавшего военного самолёта МиГ-31 в Мончегорске Мурманской области не потребовалась госпитализация. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Губернатор Чибис заявил, что лётчикам упавшего МиГ-31 не потребовалась госпитализация. Видео © Telegram / АВЧ

"Лётчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация", — отметил он.

Чибис подчеркнул, что инфраструктура из-за крушения не получила ущерба. Он назвал лётчиков, которые уводили самолёт от населённого пункта, героями.