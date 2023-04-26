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26 апреля, 16:09

Появились первые фото с места крушения истребителя МиГ-31 под Мурманском

Лайф публикует первые фото с места крушения МиГ-31 в Мурманской области

Появились первые фотографии с места крушения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Самолёт рухнул в озеро Большая Имандра под Мончегорском.

Место падения самолёта МиГ-31 под Мончегорском в Мурманской области. Фото © Telegram / SHOT

Место падения самолёта МиГ-31 под Мончегорском в Мурманской области. Фото © Telegram / SHOT

Место падения самолёта МиГ-31 под Мончегорском в Мурманской области. Фото © Telegram / SHOT

Место падения самолёта МиГ-31 под Мончегорском в Мурманской области. Фото © Telegram / SHOT

Как видно на кадрах, которые публикует телеграм-канал SHOT, воздушное судно пробило лёд и ушло под воду. На поверхности видны лишь небольшие обломки истребителя. На месте работают экстренные службы и военные.

Губернатор Чибис: Госпитализация лётчикам упавшего МиГ-31 не потребовалась

Губернатор Чибис: Госпитализация лётчикам упавшего МиГ-31 не потребовалась

Как писал Лайф, военный самолёт МиГ-31 вылетел с аэродрома в Мончегорске, внезапно загорелся и начал падать. Пилоты катапультировались, убедившись, что воздушное судно направлено в сторону от жилых построек. В результате самолёт рухнул в безлюдном месте за городом. В Минобороны подтвердили факт инцидента.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Максим Плетнёв
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