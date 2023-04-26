Появились первые фото с места крушения истребителя МиГ-31 под Мурманском
Лайф публикует первые фото с места крушения МиГ-31 в Мурманской области
Появились первые фотографии с места крушения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Самолёт рухнул в озеро Большая Имандра под Мончегорском.
Как видно на кадрах, которые публикует телеграм-канал SHOT, воздушное судно пробило лёд и ушло под воду. На поверхности видны лишь небольшие обломки истребителя. На месте работают экстренные службы и военные.
Как писал Лайф, военный самолёт МиГ-31 вылетел с аэродрома в Мончегорске, внезапно загорелся и начал падать. Пилоты катапультировались, убедившись, что воздушное судно направлено в сторону от жилых построек. В результате самолёт рухнул в безлюдном месте за городом. В Минобороны подтвердили факт инцидента.
Telegram / SHOT