Появились первые фото с места крушения истребителя МиГ-31 под Мурманском

Появились первые фотографии с места крушения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Самолёт рухнул в озеро Большая Имандра под Мончегорском.

Место падения самолёта МиГ-31 под Мончегорском в Мурманской области. Фото © Telegram / SHOT

Место падения самолёта МиГ-31 под Мончегорском в Мурманской области. Фото © Telegram / SHOT

Как видно на кадрах, которые публикует телеграм-канал SHOT, воздушное судно пробило лёд и ушло под воду. На поверхности видны лишь небольшие обломки истребителя. На месте работают экстренные службы и военные.