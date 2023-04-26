Пиар-менеджер Власовой опроверг данные об улучшении состояния певицы

Певица Наталия Власова в настоящее время по-прежнему остаётся в реанимации, сообщил телеканалу "360" её директор Андрей Карпов. По его словам, сейчас артистка чувствует себя "далеко не превосходно".

Также представитель Власовой обратил внимание, что некоторым СМИ ситуацию уже прокомментировал экс-директор артистки Александр Качан, который, в частности, заявил, что с Наталией якобы всё в порядке. При этом сам Качан, как утверждает нынешний пиарщик певицы, не владеет достоверной информацией.

"Качан не имеет никакого отношения к моей артистке уже 20 лет" — подчеркнул Карпов.

Сам Качан в беседе с телеканалом пояснил, что, отвечая на вопрос журналистов, всё перепутал. По его словам, он думал, что речь идёт о другой певице по имени Наталья.