Пиар-менеджер Власовой опроверг данные об улучшении состояния певицы
Пиар-менеджер Власовой Карпов: Певица продолжает находиться в реанимации
Обложка © VK / Наталия Власова
Певица Наталия Власова в настоящее время по-прежнему остаётся в реанимации, сообщил телеканалу "360" её директор Андрей Карпов. По его словам, сейчас артистка чувствует себя "далеко не превосходно".
Также представитель Власовой обратил внимание, что некоторым СМИ ситуацию уже прокомментировал экс-директор артистки Александр Качан, который, в частности, заявил, что с Наталией якобы всё в порядке. При этом сам Качан, как утверждает нынешний пиарщик певицы, не владеет достоверной информацией.
"Качан не имеет никакого отношения к моей артистке уже 20 лет" — подчеркнул Карпов.
Сам Качан в беседе с телеканалом пояснил, что, отвечая на вопрос журналистов, всё перепутал. По его словам, он думал, что речь идёт о другой певице по имени Наталья.
Лайф напоминает, что Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы, где упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали сердечную недостаточность. Позже стало известно, что Власова находится в реанимации без сознания. Накануне певице провели сложную операцию на сердце, с отёком лёгких её подключили к ИВЛ.