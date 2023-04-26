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26 апреля, 16:26

Пиар-менеджер Власовой опроверг данные об улучшении состояния певицы

Пиар-менеджер Власовой Карпов: Певица продолжает находиться в реанимации

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/vlasova_ru?z=photo-9011793_457249757/album-9011793_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталия Власова</a></p>

Обложка © VK / Наталия Власова

Певица Наталия Власова в настоящее время по-прежнему остаётся в реанимации, сообщил телеканалу "360" её директор Андрей Карпов. По его словам, сейчас артистка чувствует себя "далеко не превосходно".

Также представитель Власовой обратил внимание, что некоторым СМИ ситуацию уже прокомментировал экс-директор артистки Александр Качан, который, в частности, заявил, что с Наталией якобы всё в порядке. При этом сам Качан, как утверждает нынешний пиарщик певицы, не владеет достоверной информацией.

"Качан не имеет никакого отношения к моей артистке уже 20 лет" — подчеркнул Карпов.

Сам Качан в беседе с телеканалом пояснил, что, отвечая на вопрос журналистов, всё перепутал. По его словам, он думал, что речь идёт о другой певице по имени Наталья.

У певицы Наталии Власовой во время операции остановилось сердце

У певицы Наталии Власовой во время операции остановилось сердце

Лайф напоминает, что Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы, где упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали сердечную недостаточность. Позже стало известно, что Власова находится в реанимации без сознания. Накануне певице провели сложную операцию на сердце, с отёком лёгких её подключили к ИВЛ.

Наталья Исакова
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