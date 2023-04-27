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26 апреля, 22:13

США не смогли изолировать делегацию Лавров в Нью-Йорке, заявил Антонов

Антонов: Об изоляции российской делегации в Нью-Йорке не было и речи

В Штатах планировали холодно встретить главу МИД РФ Сергея Лаврова, посетившего Нью-Йорк, однако в итоге не было и речи об изоляции российской делегации. Об этом рассказал СМИ посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Американцы хотели очень устроить холодную атмосферу приёма нашему министру", — сказал Антонов.

"Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может", - заверил российский посл в США.

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Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам вовремя не выдали визы для посещения Нью-Йорка в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было также у главы МИД РФ Сергея Лаврова и дипломатов, но затем ситуация изменилась.

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Kremlin

Анатолий Симоненко
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