США не смогли изолировать делегацию Лавров в Нью-Йорке, заявил Антонов

В Штатах планировали холодно встретить главу МИД РФ Сергея Лаврова, посетившего Нью-Йорк, однако в итоге не было и речи об изоляции российской делегации. Об этом рассказал СМИ посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может", - заверил российский посл в США.