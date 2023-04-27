Володин раскрыл, почему Байден так рано выдвинулся на второй срок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил раннее выдвижение американского президента Джо Байдена на второй срок. По его словам, на сегодняшний день расклад явно не в пользу политика, поэтому ему приходится идти на разные ухищрения, чтобы удержать своих соратников и спонсоров.

"Чтобы соратники и спонсоры не разбежались, выход у него один — объявить об участии в выборах президента США как можно раньше", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Володин, как минимум 70% граждан США категорически против переизбрания Байдена и не хотят больше видеть его президентом страны. Кроме того, на фоне уголовных обвинений против экс-главы США Дональда Трампа политик боится ответственности и за свои преступления, которых, к слову, немало. А чтобы избежать судьбы предшественника, ему нужно остаться во власти, считает спикер ГД.

По словам Володина, на Байдене лежит вина за организацию теракта на "Северных потоках", создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес его семьи на Украине, разрушение экономики Европы, геноцид населения Незалежной и России и развязывание войны.