Песков пообещал ответ на выдворение Европой российских дипломатов
Песков: Высылка российских дипломатов из Европы ведёт к деградации отношений
Высылка российских дипломатов из стран Европы ведёт к деградации межгосударственных отношений и не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оценка очевидна: всё деградировало до возможных минимумов... Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности", — сказал он.
Напомним, 22 апреля состоялась массовая высылка российских дипломатов из Германии, их забрал прибывший в Берлин спецрейс. В ответ на это в МИД РФ объявили о выдворении десятков сотрудников немецкого посольства в Москве. По данным Bild, речь идёт о 34 дипломатах.
Getty Images / Sefa Karacan