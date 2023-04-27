Песков пообещал ответ на выдворение Европой российских дипломатов

Высылка российских дипломатов из стран Европы ведёт к деградации межгосударственных отношений и не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оценка очевидна: всё деградировало до возможных минимумов... Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности", — сказал он.