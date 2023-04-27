КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 09:39

Песков пообещал ответ на выдворение Европой российских дипломатов

Песков: Высылка российских дипломатов из Европы ведёт к деградации отношений

Высылка российских дипломатов из стран Европы ведёт к деградации межгосударственных отношений и не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оценка очевидна: всё деградировало до возможных минимумов... Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности", сказал он.

Германия приняла к сведению заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов

Германия приняла к сведению заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов

Напомним, 22 апреля состоялась массовая высылка российских дипломатов из Германии, их забрал прибывший в Берлин спецрейс. В ответ на это в МИД РФ объявили о выдворении десятков сотрудников немецкого посольства в Москве. По данным Bild, речь идёт о 34 дипломатах.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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