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27 апреля, 11:59

Бизнес-омбудсмен Титов неожиданно вступился за Елену Блиновскую

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов неожиданно вступился за "королеву марафонов" Елену Блиновскую и предложил ей свою помощь. Он счёл несправедливым, что блогерше фактически уже вынесли приговор, не расследуя дело.

"В прессе цитируют заявление прокуратуры о том, что Блиновская "целенаправленно и формально раздробила бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц". То есть вердикт, по сути, уже вынесен заранее, но, насколько он оправдан, можно судить, только знакомясь с материалами дела", — приводит слова Титова URA.ru.

Кто такая Елена Блиновская: ФНС пришла отбирать богатства "королевы марафонов желаний", заработанные обманом людей

Кто такая Елена Блиновская: ФНС пришла отбирать богатства "королевы марафонов желаний", заработанные обманом людей

Напомним, сегодня утром правоохранительные органы сообщили о задержании Блиновской. Против неё возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления. Блогершу взяли в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу и въехать в Белоруссию. Она явно торопилась и буквально летела на арендованном "майбахе" с водителем.

Обложка ©

VK/ Елена Блиновская

Марина Калегина
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