Бизнес-омбудсмен Титов неожиданно вступился за Елену Блиновскую

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов неожиданно вступился за "королеву марафонов" Елену Блиновскую и предложил ей свою помощь. Он счёл несправедливым, что блогерше фактически уже вынесли приговор, не расследуя дело.

"В прессе цитируют заявление прокуратуры о том, что Блиновская "целенаправленно и формально раздробила бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц". То есть вердикт, по сути, уже вынесен заранее, но, насколько он оправдан, можно судить, только знакомясь с материалами дела", — приводит слова Титова URA.ru.