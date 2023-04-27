Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений
Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений, полностью обеспечивая себя их основными видами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
"За последние 10 лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений", — сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, добавив, что РФ является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам на мировые рынки.
Также Путин указал, что в 2022 году рекордный урожай был достигнут в том числе благодаря увеличению вложения удобрений в отечественном сельском хозяйстве. Кроме того, российский лидер обратил внимание на неточность в представленных Гурьевым материалах.
"Вот здесь валовый сбор зерновых в 2022 году более скромная цифра стоит — 155 [млн тонн], на самом деле 157 с лишним", — уточнил президент.
Ранее в МИД РФ сообщили об отправке двух партий российских удобрений в нуждающиеся страны. Также в ведомстве отметили, что 262 тысячи тонн удобрений арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов.
ТАСС / Эрик Романенко